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Haberler Magazin Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın hafta sonu kaçamağı!

Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın hafta sonu kaçamağı!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinden küçük oğlu Uzay ile birlikte hafta sonunun keyfini Kırklareli'de çıkardı.

11.04.2022, 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022, 16:01

Çağla Şıkel ve küçük oğlu Kuzey, ahşap kulübelerde kalıp deniz kenarında plaj voleybolu oynadılar.

Çağla Şıkel ve oğlu Uzay’ın hafta sonu kaçamağı!

Keyifli bir tatil yapan anne oğul bol bol renkli görüntüler paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çağla Şıkel ve oğlu Uzay’ın hafta sonu kaçamağı!

'OĞLUM'

Çağla Şıkel Uzay'a sarıldığı bir fotoğrafın altına "Oğlum" notunu düştü.

Çağla Şıkel ve oğlu Uzay’ın hafta sonu kaçamağı!

Çağla Şıkel oğluna sıkı sıkı sarıldı.

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