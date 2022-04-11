Çağla Şıkel ve oğlu Uzay’ın hafta sonu kaçamağı!

Çağla Şıkel ve küçük oğlu Kuzey, ahşap kulübelerde kalıp deniz kenarında plaj voleybolu oynadılar.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinden küçük oğlu Uzay ile birlikte hafta sonunun keyfini Kırklareli'de çıkardı.
Çağla Şıkel ve küçük oğlu Kuzey, ahşap kulübelerde kalıp deniz kenarında plaj voleybolu oynadılar.
Keyifli bir tatil yapan anne oğul bol bol renkli görüntüler paylaşmayı da ihmal etmedi.
'OĞLUM'
Çağla Şıkel Uzay'a sarıldığı bir fotoğrafın altına "Oğlum" notunu düştü.