Haberler Magazin Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın hafta sonu kaçamağı!

Çağla Şıkel ve oğlu Uzay'ın hafta sonu kaçamağı!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile olan evliliğinden küçük oğlu Uzay ile birlikte hafta sonunun keyfini Kırklareli'de çıkardı.