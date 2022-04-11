Haberler Magazin Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz talihsiz bir kaza geçirdi

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda projesi için saçlarını sarıya boyatmış ve sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu. İmajını tekrardan değiştiren ve eski haline dönen Deniz, son olarak sette talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasına dikiş atılan Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" ifadelerini kullandı.