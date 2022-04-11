Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz talihsiz bir kaza geçirdi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda projesi için saçlarını sarıya boyatmış ve sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu. İmajını tekrardan değiştiren ve eski haline dönen Deniz, son olarak sette talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasına dikiş atılan Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.
Eski rengine geri dönen Dilan Çiçek Deniz, kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu set kazası geçirdi. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atıldı.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, bu yaz evleneceklerini açıkladı. Hazırlıklara başladıklarını söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtlamıştı.
"GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"
İşle alakalı bir toplantıya geldiğini belirten güzel oyuncu, "Yeni bir reklam anlaşması mı, yapıyorsunuz? sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz" cevabını vermişti.
"KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. ok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı.