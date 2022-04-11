Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’e mahkemeden kötü karar!

Gökhan Özen, 2010'da evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile 2016'da boşandı. Boşanmalarının ardından Selen Sevigen ve babası ünlü şarkıcı hakkında şikayette bulunarak mahkemelik oldu.
Şarkıcı Gökhan Özen ile 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevingen arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran eski eşinin babasıyla mahkemelik olan Gökhan Özen eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Mehmet Sevigen ise bunun ardından eski samadına 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme ise ünlü şarkıcının davası hakkında kararını verdi.
Gökhan Özen, 2010'da evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile 2016'da boşandı. Boşanmalarının ardından Selen Sevigen ve babası ünlü şarkıcı hakkında şikayette bulunarak mahkemelik oldu.
RÜŞVET İDDİASI
Gökhan Özen, 2021'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) eski kayınpederi CHP'li Mehmet Sevigen hakkında "rüşvet" iddiasıyla yaptığı şikayeti paylaştı.
Gökhan Özen şikayetinde Mehmet Sevigen'in eşi üzerine kayıtlı otelin yapımı sırasında alınacak izinler için bazı bürokratlara milyonlarca lira rüşvet verildiğini iddia etti.
ŞARKICI TAZMİNAT ÖDEYECEK
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Kişilik haklarının zedelendiğini iddia eden Mehmet Sevigen İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski damadı şarkıcı Gökhan Özen'e 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Geçtiğimiz günlerde mahkeme Gökhan Özen'in 1 TL'lik tazminatı ödemesine karar verdi.