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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'e mahkemeden kötü karar!

Şarkıcı Gökhan Özen ile 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevingen arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran eski eşinin babasıyla mahkemelik olan Gökhan Özen eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Mehmet Sevigen ise bunun ardından eski samadına 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme ise ünlü şarkıcının davası hakkında kararını verdi.