Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan ’babalık’ itirafı!

Hakan Altun, geçtiğimiz yıl kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.
49 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Altun, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Altun, ailecek iftar yaptığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde düet yaptığı minik Burak ile yeniden şöhret olduğunu ve baba olmak istediğini de dile getirdi.
Hakan Altun, geçtiğimiz yıl kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.
"UZUN BİR SÜRE DAHA DİNLENMEM GEREKECEK"
Altun, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullanmıştı: Herkese merhabalar... 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.
Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.
2007'DE AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.
Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümör patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
"AİLECEK İFTAR YAPTIK"
Programlarına kaldığı yerden devam eden sanatçı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Ailecek iftar yaptık, teyzemin de doğum günüydü ufak bir kutlama gibi oldu. İftar açtık hep beraber" dedi.
"BUNALIM BİR ALBÜM GELİYOR"
Yeni albüm sürprizini de veren Altun, "Bayram ya da bayramdan sonra yeni bir albüm çıkartıyorum. 13 şarkı var, hepsi yeni şarkılar. Genelde albüm yapılmıyor ama ben zaten önceden yapmak istediğimi söylemiştim. Bunalım bir albüm geliyor, slow şarkıların yoğunlukta olduğu bir proje oldu" dedi.
Son zamanlarda Altun'un beş yaşındaki hayranı Burak Başoğlu ile düet yapması gündeme damga vurmuştu.
"ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK"
Sosyal medyada küçük çocuğun kendisinin şarkısını söylemesi ve Burak ile düet yapması hakkında da konuşan Altun, "Burak beni 50 yaşımdan sonra şöhret etti. Gerçekten çok özel bir çocuk, programa gelmeden önce bir arkadaşım paylaşmıştı. Ben de 'Allah nazarlardan saklasın, aşk hayatın Hakan Abin gibi olmasın' diye paylamıştım. Sonrasında da çekim vardı. Bana Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sürpriz yaptı programa çağırdı. Burak ile yaptığım düet son düet oldu işte" diye konuştu.
"BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"
Aşk hayatını soran muhabirlere "Yani fena değil işte, yalnızım. Şimdi kuzenler arasında bir tek ben bekarım. Hepsinin evlatları var, hepsi gözümün içine bakıyor çoluk çocuk 'Ne zaman evleneceksin?' diye. Sonuçta bu işler kısmet, inşallah olur tabii ki. Benim çocuk sevdam var biliyorsunuz, baba olmayı çok istiyorum. Hatta şarkımda da var 'Bu aşkın sonu evlilik olsun üç tane de çocuk olsun. İki erkek bir kız olsun' diye, ben kalabalık aileyi, kardeşli aileyi çok seviyorum. İnşallah olur ne diyeyim. Belki de bendedir sıkıntı bilemeyiz. Beyazıt benden bir yaş büyük, o evlensin önce sonra ben" şeklinde konuştu.