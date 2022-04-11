Haberler Magazin Ünlü sunucu Esra Erol'dan "Büyük aşklar nefretle başlar" paylaşımı!

Ünlü sunucu Esra Erol'dan "Büyük aşklar nefretle başlar" paylaşımı!

Atv'nin ilgiyle izlenen programları arasında yer alan ve Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren ünlü sunucu, gündüz kuşağında reyting rekorları kırıyor ve küskünleri barıştırıp, kayıpları bularak aileleri sevindirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü sunucu son olarak "Büyük aşklar nefretle başlar" notuyla bir paylaşımda bulundu, tüm dikkatleri üzerine çekti.