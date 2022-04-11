Ünlü sunucu Esra Erol'dan "Büyük aşklar nefretle başlar" paylaşımı!

ATV ekranlarında 'Esra Erol'da adlı programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Erol, yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Atv'nin ilgiyle izlenen programları arasında yer alan ve Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren ünlü sunucu, gündüz kuşağında reyting rekorları kırıyor ve küskünleri barıştırıp, kayıpları bularak aileleri sevindirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü sunucu son olarak "Büyük aşklar nefretle başlar" notuyla bir paylaşımda bulundu, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geçtğimiz haftalarda İstanbul'a yağan karın tadını eşi Ali Özbir ve oğullarıyla çıkaran Esra Erol, ailece kartopu savaşı yaptıkları anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
EŞİNİN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ
İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu olan Erol, paylaşımına; "Kar savaşında gereksiz bir hırs" notunu düşmüştü. Eşinin bu sözlerine kayıtsız kalamayan Ali Özbir ise Erol'a; "Sen atarken iyi ben atarken hırs. Hadi ya arkadan saldırdın" yanıtını vermişti.
"İNANAMIYORUM"
Ünlü sunucu Esra Erol, son olarak eşi Ali Özbir ve köpekleri Pogi'yi koltukta uzanırken videoya aldı. Çektiği videoyu 4.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Erol, paylaşımına şu notu yazdı:
"'Büyük aşklar nefretle başlar.' Baknız Pogi ve Ali. İlişkilerinde geldikleri noktaya inanamıyorum." Erol'un bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.