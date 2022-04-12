Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan mutlu aile pozu!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 8 aylık hamile olan güzel oyuncu, dün ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkarırken, sosyal medyadan o anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.
Çok geçmeden çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş, İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha katılacağı öğrenilmişti.
Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
8 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.
Son olarak Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Kobal, eşi ve kızıyla pazar keyfinden bir fotoğraf karesi paylaştı.
BABASININ OMZUNDA AMA ELİ ANNEYİ SEVİYOR
İşte İmirzalıoğlu ailesinin sosyal medyada gündem olan yürüyüş keyfi...