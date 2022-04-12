Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan mutlu aile pozu!

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan mutlu aile pozu!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 8 aylık hamile olan güzel oyuncu, dün ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkarırken, sosyal medyadan o anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.