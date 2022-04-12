Burcu Esmersoy’dan ekibine jest!

Burcu Esmersoy, marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken para basıyor.
Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy son zamanlarda paylaşımları, kazançları, yatırımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Son olarak güzel sunucu, başarısının ardında büyük payı olan 6 kişilik ekibine teşekkür amaçlı Dubai'ye tatile götürdü. Masraftan kaçınmayan Esmersoy, ekibi için kesenin ağzını açtı.
Burcu Esmersoy, marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken para basıyor.
Esmersoy başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai'ye tatile götürdü.
Posta'nın haberine göre; Hiçbir masraftan kaçınmayan Esmersoy, ekibiyle Dubai'de lüks bir otelde kaldı.
250 BİN TL'LİK TATİL
Esmersoy bu tatil için 250 bin TL harcadı.
Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde parmağındaki tektaşla dikkat çekmişti.
Burcu Esmersoy parmağındaki tektaşla ilgili, "Bu dahil, kendi paramla aldığım iki tane tektaşım var. Diğerlerini hep ayrılınca iade ettim." demişti.
Esmersoy, Massimo Cusimano ile 2005'te evlenip 2008'de boşanmıştı. Berk Suyabatmaz ile 2018'de yaptığı evliliği de 1 yıl sürmüştü.