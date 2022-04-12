Eski sevgililer Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya mahkemeden şok karar!

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI



Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Evin havuzunun etraftan çıplak gözle görülebilmesine imkan olduğuna dair rapor verildi. Savcılık, bu rapora dayanarak Yılmaz'ın özel hayatının ihlal edilmediği, evin mahrem alanına girilmediği ve her ne kadar bahçe konutun bir parçası olsa da içerinin çıplak gözle görülebildiğini, çekilen fotoğrafların suç teşkil etmediğini belirterek takipsizlik kararı verdi.