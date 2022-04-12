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Haberler Magazin Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ'dan romantik paylaşım

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ'dan romantik paylaşım

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ'un her hareketi olay oluyor. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyadan da sıkça paylaşıyor. Hem paylaşımlarıyla hem de takipçileriyle olan etkileşimi oldukça dikkat çeken güzel oyuncu son olarak eşi Yağmur Atacan ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notuyla kutladı.

12.04.2022, 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 14:56

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım

Pınar Altuğ'dan evlilik yıldönümlerinde romnatik kutlama! 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un son pozları adeta düşman çatlattı.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor. Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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