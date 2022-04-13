Kıvanç Tatlıtuğ’un milyonluk oyuncağı!

Doğaya düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisi için elektrikli araç aldı. Şehrin kalabalığından çıkıp Kemerburgaz'da bir evde oturan ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarda karavanıyla kamp yapıp, doğa sevgisini gösteriyor.
Dijital projelere yoğunlaşan ve baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ doğaya olan düşkünlüğünü ile biliniyor. Tatlıtuğ, kendisine bir elektrikli araç satın aldı. Tatlıtuğ'un yeni oyuncağının fiyatı ise dudak uçuklattı.
Doğaya düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisi için elektrikli araç aldı. Şehrin kalabalığından çıkıp Kemerburgaz'da bir evde oturan ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarda karavanıyla kamp yapıp, doğa sevgisini gösteriyor.
Tatlıtuğ'un yeni aracı için 5 milyon TL ödediği iddia edildi.
Öte yandan; Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı.
Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı.
Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı. Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ beni aradı."
Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı.
Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açıyorum, 25 bin liraya gözlüğü sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" diye konuştu.