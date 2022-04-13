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Kıvanç Tatlıtuğ'un milyonluk oyuncağı!

Dijital projelere yoğunlaşan ve baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ doğaya olan düşkünlüğünü ile biliniyor. Tatlıtuğ, kendisine bir elektrikli araç satın aldı. Tatlıtuğ'un yeni oyuncağının fiyatı ise dudak uçuklattı.