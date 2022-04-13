Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

İlayda Alişan, bir dergiye konuştu. 26 yaşındaki oyuncu çok plan yapmadığını belirtip şunları söyledi...
Çukur dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İlayda Alişan, özel hayatıyla çok merak ediliyor ve oldukça da konuşuluyor. Son olarak bir dergiye röportaj veren Alişan, kendince aşkın tarifini verdi. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulacak aşk açıklamaları...
İlayda Alişan, bir dergiye konuştu. 26 yaşındaki oyuncu çok plan yapmadığını belirtip şunları söyledi...
"Birkaç yıl öncesine kadar daha programlıydım. Artık hayatı akışında yaşamayı sevenlerdenim. Tam güvenli alan insanıydım."
"Ama öyle bir dönemeç oldu ki, kabuklar kırıldı, pek çok şeyi değiştirdim. U dönüşü yaşadım."
"Bununla birlikte hayatın sadece şanına güvenerek adımlar atabileceğin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Önlemimi alır, akışa bırakırım."
AZİMLİ VE ÇALIŞKAN
"Kendimi övmeyi hiç sevmem ama sorumluluk sahibiyim, herkese hak ettiği değeri veririm, azimli, dakik ve çalışkanım."
"Aşk bir yemekse, tutku tuzu, biberi, tereyağı, zeytinyağı, her şeyi olabilir. Ama kazara tutku kalmadıysa tadı kaçar. Çabuk bozulur. Yediğin şey sana keyif vermez. 26 yaşında bu konu üzerine aşçı olduysam demek"