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Ünlü oyuncu İlayda Alişan'dan aşk itirafı!

Çukur dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İlayda Alişan, özel hayatıyla çok merak ediliyor ve oldukça da konuşuluyor. Son olarak bir dergiye röportaj veren Alişan, kendince aşkın tarifini verdi. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulacak aşk açıklamaları...

13.04.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022, 13:23

İlayda Alişan, bir dergiye konuştu. 26 yaşındaki oyuncu çok plan yapmadığını belirtip şunları söyledi...

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

"Birkaç yıl öncesine kadar daha programlıydım. Artık hayatı akışında yaşamayı sevenlerdenim. Tam güvenli alan insanıydım."

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

"Ama öyle bir dönemeç oldu ki, kabuklar kırıldı, pek çok şeyi değiştirdim. U dönüşü yaşadım."

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

"Bununla birlikte hayatın sadece şanına güvenerek adımlar atabileceğin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Önlemimi alır, akışa bırakırım."

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

AZİMLİ VE ÇALIŞKAN

"Kendimi övmeyi hiç sevmem ama sorumluluk sahibiyim, herkese hak ettiği değeri veririm, azimli, dakik ve çalışkanım."

Ünlü oyuncu İlayda Alişan’dan aşk itirafı!

"Aşk bir yemekse, tutku tuzu, biberi, tereyağı, zeytinyağı, her şeyi olabilir. Ama kazara tutku kalmadıysa tadı kaçar. Çabuk bozulur. Yediğin şey sana keyif vermez. 26 yaşında bu konu üzerine aşçı olduysam demek"

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