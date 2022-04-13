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Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

Dünya ekran tarihinin en uzun soluklu dizisi olan EastEnders ile yıldızı parlayan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen, 46 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

13.04.2022, 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022, 14:14

Televizyon dünyasından bir acı haber daha geldi. Adını duyurduğu 'EastEnders' adlı dizide 'Mary Flaherty' karakterine hayat veren Melanie Clark Pullen'ın, geçtiğimiz 29 Mart'ta hayata veda ettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

HASTALIĞI YENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2020'de The Irish News'a konuşan Melanie Clark Pullen, o dönemde vücudunun kanserden tamamen arındığını söylemişti.

Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

BU KEZ BEYNİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı. Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayata veda etti. Melanie Clark Pullen'ın meslektaşları sosyal medya üzerinden onu kaybetmenin acısını paylaştı.

Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Melanie Clark Pullen, 1997 ile 1999 yılları arasında dünya ekran tarihinin en ünlü ve uzun süreli yapımlarından biri olan 'EastEnders' dizisinde kamera karşısına geçmişti. Pullen, daha sonra 'Demiryolu Çocukları' adlı dizide rol almıştı. Ünlü aktris; 'Ordinary', 'Camelot' ve 'Casualty' gibi yapımlarda da rol almıştı.

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