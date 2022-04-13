Ünlü oyuncu Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

BU KEZ BEYNİNDE ORTAYA ÇIKTI



Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı. Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayata veda etti. Melanie Clark Pullen'ın meslektaşları sosyal medya üzerinden onu kaybetmenin acısını paylaştı.