Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı.
Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaz tatillerini çok seven ve yatı olan ünlüler arasında yer alıyor. Seren Serengil'in 2 yıl önce 2.5 milyon liraya satın almış olduğu yatı kiralamaya karar verdi. Serengil'in 6 kişilik lüks yatında bir gece geçirmenin bedeli ise dudak uçuklattı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı.
Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı.
Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, "Ünlü şarkıcının, Marmaris Bozburun'da demirli 'Seren' adlı 6 kişilik lüks yatını kullanmadığı zamanlarda boş durmasın diye lüks villa ve yat kiralayan bir sitede ilana verdiğini öğrendim." diyerek bugünkü köşesinde şu satırlara yer verdi...
Yazlık kiralarının ve otel fiyatlarının fırladığı dönemde, 6 kişinin tatil yapabileceği lüks bir yat için Serengil bence insaflı bir fiyat belirlemiş.