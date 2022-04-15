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Haberler Magazin Seren Serengil'in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Seren Serengil'in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaz tatillerini çok seven ve yatı olan ünlüler arasında yer alıyor. Seren Serengil'in 2 yıl önce 2.5 milyon liraya satın almış olduğu yatı kiralamaya karar verdi. Serengil'in 6 kişilik lüks yatında bir gece geçirmenin bedeli ise dudak uçuklattı.

15.04.2022, 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022, 10:24

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı.

Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı.

Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, "Ünlü şarkıcının, Marmaris Bozburun'da demirli 'Seren' adlı 6 kişilik lüks yatını kullanmadığı zamanlarda boş durmasın diye lüks villa ve yat kiralayan bir sitede ilana verdiğini öğrendim." diyerek bugünkü köşesinde şu satırlara yer verdi...

Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Siteye baktığımda, 'Seren'de bir gece tatil yapmamın bedelinin 23 bin lira olduğunu gördüm. Bu fiyata akaryakıt da dahilmiş.

Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Yazlık kiralarının ve otel fiyatlarının fırladığı dönemde, 6 kişinin tatil yapabileceği lüks bir yat için Serengil bence insaflı bir fiyat belirlemiş.

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