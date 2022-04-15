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Seren Serengil'in yatında bir gece geçirmenin bedeli dudak uçuklattı

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaz tatillerini çok seven ve yatı olan ünlüler arasında yer alıyor. Seren Serengil'in 2 yıl önce 2.5 milyon liraya satın almış olduğu yatı kiralamaya karar verdi. Serengil'in 6 kişilik lüks yatında bir gece geçirmenin bedeli ise dudak uçuklattı.