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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hastalığı hakkında ilk kez konuştu

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, son olarak sorun yaşadığı hastalığı ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu konuda ilk kez konuştu.