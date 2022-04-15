Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. Dilan Çiçek Deniz bugün yeni bir paylaşımda bulundu.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Güzel oyuncu, son olarak sorun yaşadığı hastalığı ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu konuda ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. Dilan Çiçek Deniz bugün yeni bir paylaşımda bulundu.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" ifadelerini kullanmıştı.
YERE DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE ÇARPMIŞTI
Yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuşmuştu.
"AMELİYATA KADAR..."
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hastalığı ile sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Bugün masaja gittim, ameliyata kadar şahane bir çözüm' ifadelerini kullanan ünlü oyuncu hastalığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
'DİKİŞLERİM BURADA'
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Dikişlerim burada' dedi.
Hastalığı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Dilan Çiçek Deniz paylaşımının altına ise 'Bugün masaja gittim, skolyozuma iyi geliyor. Ameliyata kadar şahane çözüm" ifadelerini yazdı.