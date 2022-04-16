Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan çok konuşulacak görüntü! Aşkları belgelendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamış ve ikilinin ilişkisi çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan çift konu ile ilgili açıklama yapmazken Erçel, yeni bir aşka yelken açtı.
Uzun süredir birlikte olduğu Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, gönlünü bu kez kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İkili haklarında çıkan aşk iddialarına karşı sessiz kalıp soluğu yurt dışında alırken bu kez de hayranları tarafından görüntülendi. İşte Hande Erçel-Kaan Yıldırım aşkını belgeleyen o fotoğraf...
Ünlü oyuncu Hande Erçel aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamış ve ikilinin ilişkisi çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan çift konu ile ilgili açıklama yapmazken Erçel, yeni bir aşka yelken açtı.
Magazin gündemine düşen gelişmeye göre Erçel, Hadise'nin eski sevgilisi KaanYıldırım ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenen çift haklarında çıkan aşk iddialarına karşı sessiz kalmayı tercih ettiler.
Aşklarının tadını sessiz sedasız çıkarmak isteyen ve kameralardan uzakta olmak isteyen çift soluğu Londra'da alsa bu kez de meraklı hayranlarının objektifinden kurtulamadı.
İkilinin arkadan çekilen bir pozu tartışma yarattı.
Herkes fotoğraftaki kişilerin Hande Erçel ile Kaan Yıldırım olup olmadığını tartışırken güzel oyuncunun çizmeleri duruma açıklık getirdi.
Erçel'in daha önce de İtalya'da giydiği çizmelerini tekrar giyinmesi oyuncuyu ele verdi.