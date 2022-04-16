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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'dan çok konuşulacak görüntü! Aşkları belgelendi

Uzun süredir birlikte olduğu Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, gönlünü bu kez kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İkili haklarında çıkan aşk iddialarına karşı sessiz kalıp soluğu yurt dışında alırken bu kez de hayranları tarafından görüntülendi. İşte Hande Erçel-Kaan Yıldırım aşkını belgeleyen o fotoğraf...