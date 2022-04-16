Kuaföre parasını vermeden koşarak kaçmıştı! Kibariye’nin eşi kızının borcunu ödedi

Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.İş yeri sahibi Fuat Tanış " Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız"demişti.