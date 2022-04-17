Chris Rock’ın kardeşi Kenny Rock’tan Will Smith’e boks maçı daveti!

"HALEN BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

Olayın ardından Boston'da gösteri yapacağı salona giriş yaparken görüntülenen Chris Rock ise tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti.

Ünlü isim, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" diye konuşmuştu.