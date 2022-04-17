Chris Rock’ın kardeşi Kenny Rock’tan Will Smith’e boks maçı daveti!

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödülleri geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini bulmuştu. Ama tören canlı yayınlanırken, beklenmedik bir şekilde oyuncu Will Smith sunucu Chirs Rock'ı eşini şaka malzemesi yaptığı için tokatlamıştı. Olayın ardından Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock da ünlü aktörü boks maçı yapmaya davet etti.
2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"
Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.
53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.
"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"
Yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım" açıklamasını yapmıştı.
10 YIL BOYUNCA MEN EDİLDİ
Olanları değerlendiren Akademi heyeti ise geçtiğimiz haftalarda Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmişti. Alınan yeni kararla; Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
KARDEŞ ROCK: ONU ALT EDEBİLİRİM
Tüm bu yaşananlardan sonra Chris Rock'un kardeşi Kenny Rock, ünlü isimler arasında boks maçı düzenleyen Celebrity Boxing'le anlaşmaya vardı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Rock, "Ringe Will Smith'le çıkmalıyım. Onu alt edebilirim. Yumrukların konuşmasına izin vereceğim" sözleriyle Will Smith'i karşısında görmek istediğini açıkladı.
Kardeş Rock ayrıca Akademi'nin 10 yıllık yasağının daha erken sonlanabileceğini de düşündüğünü sözlerine ekledi. Kenny Rock, yasak hakkında "Üç yıl sonra yaşananları unutacağımızı düşünebilir ve sonrasında Smith'i tekrar yerine oturtabilirler" diye konuştu.
"HALEN BU OLAYI SİNDİRİYORUM"
Olayın ardından Boston'da gösteri yapacağı salona giriş yaparken görüntülenen Chris Rock ise tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti.
Ünlü isim, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" diye konuşmuştu.