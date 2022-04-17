Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u ev telaşı sardı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Evlilik yolunda ilerleten ünlü çifti, birlikte yaşayacakları ev telaşı sardı. Çift, evleri için özel mimar tuttu.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı.
İki gün üst üste düğün yapılacağı öne sürülen çift hazırlıklara başladı.
Bu yaz evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikâhın ardından Zekeriyaköy'den kiraladıkları evde yaşayacak.
Posta'nın haberine göre; Çift, evi dekore etmesi için bir iç mimarla 300 bin liralık anlaşma yaptı.
Özdemir ve Koç, 40 bin lira kira ödeyecekleri ev için eşya seçmeye de başladığı konuşuluyor.