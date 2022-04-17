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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ev telaşı sardı

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Evlilik yolunda ilerleten ünlü çifti, birlikte yaşayacakları ev telaşı sardı. Çift, evleri için özel mimar tuttu.