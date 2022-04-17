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Haberler Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ev telaşı sardı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ev telaşı sardı

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Evlilik yolunda ilerleten ünlü çifti, birlikte yaşayacakları ev telaşı sardı. Çift, evleri için özel mimar tuttu.

17.04.2022, 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 16:12

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u ev telaşı sardı

İki gün üst üste düğün yapılacağı öne sürülen çift hazırlıklara başladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u ev telaşı sardı

Bu yaz evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikâhın ardından Zekeriyaköy'den kiraladıkları evde yaşayacak.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u ev telaşı sardı

Posta'nın haberine göre; Çift, evi dekore etmesi için bir iç mimarla 300 bin liralık anlaşma yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u ev telaşı sardı

Özdemir ve Koç, 40 bin lira kira ödeyecekleri ev için eşya seçmeye de başladığı konuşuluyor.

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