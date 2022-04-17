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Kibariye'nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçmıştı. Bir süre önce Kibariye de gittiği kuaföre parasını vermeyerek ayrılmıştı. Çokça konuşulan olay sonrası Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, kızının borcunu ödedi.

DHA

17.04.2022, 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 15:35

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

İşyeri sahibi Fuat Tanış " Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız"demişti.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık´ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

İşyeri sahibi Fuat Tanış "2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş.

Kibariye’nin eşi kızının kuaför borcunu ödedi

Kendisi de haberlerde duymuş.Bu sabah geldi ,ödemeyi yaptı.Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.

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