Mehmet Dinçerler’le evlilik hazırlığı yapan Hadise’den sürpriz paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, sürpriz bir paylaşıma imza atarak müstakbel görümcesi ile fotoğraf paylaştı.
Özel hayatı ile çok konuşulan şarkıcı Hadise, şu sıralar nişanlısı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında. Özel hayatı ile açıklama yapmaktan kaçınan Hadise sosyal medyadan sürpriz bir paylaşım yaparak müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladığı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, sürpriz bir paylaşıma imza atarak müstakbel görümcesi ile fotoğraf paylaştı.
Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini dahi takibe almayan Hadise'nin takip ettikleri sadece müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile markası oluyor. Ancak Hadise, Dinçerler'in kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz aylarda Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününe katılan ve müstakbel görümceleriyle bol bol eğlenen 36 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü paylaşımla kutladı.
Hadise, görümcesiyle ilk olan bu karesine; "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.
"YÜRÜYÜŞÜ ÇOK SEVİYORUZ"
Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz akşam yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Hadise, basın mensuplarının "Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna, gülerek "İster istemez tabii. Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz" yanıtını vermişti.
"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"
Evlilik öncesi imam nikâhı yaptıkları iddia edilen ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı. "Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de" diyen şarkıcı, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara ise "Kimseyi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.