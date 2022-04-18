Mehmet Dinçerler’le evlilik hazırlığı yapan Hadise’den sürpriz paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

"YÜRÜYÜŞÜ ÇOK SEVİYORUZ"

Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz akşam yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Hadise, basın mensuplarının "Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz. Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna, gülerek "İster istemez tabii. Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz" yanıtını vermişti.