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Haberler Magazin Nurgül kaldığı yerden sahneye devam ediyor

Nurgül kaldığı yerden sahneye devam ediyor

18.4.2022

Nurgül kaldığı yerden sahneye devam ediyor

Ekranların sevilen ismi Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. 'Bir Barda Bir Gece' adlı tiyatro oyunu için Dasdas Sahne'ye geldiğini söyleyen başarılı oyuncu Yeşilçay, "Tiyatro oyunumuz için geldim, bugün iki kez sahne alacağız. Yoğun ama keyifli bir gün olacak" dedi. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasıyla ilgili olarak ise, "Bir süredir hastanelerde boğuşuyordum, şimdi çok daha iyiyim, kaldığımız yerden işlere devam" dedikten sonra sahnenin yolunu tuttu.

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