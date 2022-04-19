  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ayşecan Tatari'den eşi Edip Tepeli'ye romantik kutlama!

Ayşecan Tatari'den eşi Edip Tepeli'ye romantik kutlama!

Bir döneme damga vurmuş olan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yine Atv'nin efsanevi dizilerinden Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu. 2020 Ekim yılında ise çift, kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan Ayşecan Tatari son olarak eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı.

19.04.2022, 16:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022, 16:08

2017 yılında New York'ta nikah masasına oturan Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli, 2020'de kızları Müjgan'ı kucağına aldı.

Ayşecan Tatari’den eşi Edip Tepeli’ye romantik kutlama!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari, şimdilerde ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Batuga ile izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli'nin yeni yaşını kutladı.

Ayşecan Tatari’den eşi Edip Tepeli’ye romantik kutlama!

Tatari, 33 yaşına giren eşi Tepeli'nin doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Tatari, paylaşımında şu ifadelere yer verdi...

Ayşecan Tatari’den eşi Edip Tepeli’ye romantik kutlama!

"Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir?"

Ayşecan Tatari’den eşi Edip Tepeli’ye romantik kutlama!

"Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz... Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bir şans bu?"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA