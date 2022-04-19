Haberler Magazin Ayşecan Tatari'den eşi Edip Tepeli'ye romantik kutlama!

Bir döneme damga vurmuş olan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yine Atv'nin efsanevi dizilerinden Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu. 2020 Ekim yılında ise çift, kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan Ayşecan Tatari son olarak eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı.