Ayşecan Tatari’den eşi Edip Tepeli’ye romantik kutlama!

2017 yılında New York'ta nikah masasına oturan Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli, 2020'de kızları Müjgan'ı kucağına aldı.
Bir döneme damga vurmuş olan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yine Atv'nin efsanevi dizilerinden Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu. 2020 Ekim yılında ise çift, kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan Ayşecan Tatari son olarak eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı.
2017 yılında New York'ta nikah masasına oturan Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli, 2020'de kızları Müjgan'ı kucağına aldı.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Ayşecan Tatari, şimdilerde ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Batuga ile izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli'nin yeni yaşını kutladı.
Tatari, 33 yaşına giren eşi Tepeli'nin doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Tatari, paylaşımında şu ifadelere yer verdi...
"Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir?"
"Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz... Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bir şans bu?"