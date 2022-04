Kurt Cobain'in 1969 yapımı Fender Mustang marka, solak mavi gitar Julien's Auction'ın New York'taki Hard Rock Cafe'de 20 ve 22 Mayıs arasında düzenleyeceği The Music Icons adlı müzayedede yeni sahibini arayacak. Independent Türkçe'nin haberine göre; Etkinlik online olarak takip edilebilecek.