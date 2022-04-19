Seray Sever ikiz bebeklerine kavuştu

"HAMİLELİK BU KADAR MI YAKIŞIR BİR İNSANA"

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan ünlü isim, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda çekilen bir videosunu 471 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

Sosyal medya kullanıcılarıbıb yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede 100 binden fazla beğeniye ulaşırken; Sever'e "Çok güzel bir anne oldunuz, tadını çıkarın", "Hamilelik bu kadar mı yakışır bir insana" ve "Maşallah sana ve kızlarına" şeklinde yorumlar yapılmıştı.