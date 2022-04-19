Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yine sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Seçkin, tatil için Abu Dabi'yi seçti. Çöl pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı pozlarıyla olay oldu.
Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye çevirdi.
İşte Ece Seçkin'in o paylaşımları...
Çölde kamera karşısına geçen Seçkin, verdiği pozları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
Ece Seçkin, verdiği pozlara "Abu Dabi'de bir an..." notunu düştü.
Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya kullanıcıları "Çöl Çiçeği", "Çok güzelsin çok", "Bu kadarı da fazla" ve "Sen harika bir detaysın" gibi yorumlarda bulundu.