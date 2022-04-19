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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in çöl pozları olay oldu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in çöl pozları olay oldu

Geçtiğimiz Eylül ayında Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yine sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Seçkin, tatil için Abu Dabi'yi seçti. Çöl pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı pozlarıyla olay oldu.

19.04.2022, 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022, 15:40

Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye çevirdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımları...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Çölde kamera karşısına geçen Seçkin, verdiği pozları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Ece Seçkin, verdiği pozlara "Abu Dabi'de bir an..." notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in çöl pozları olay oldu

Sosyal medya kullanıcıları "Çöl Çiçeği", "Çok güzelsin çok", "Bu kadarı da fazla" ve "Sen harika bir detaysın" gibi yorumlarda bulundu.

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