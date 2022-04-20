Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda People'a konuşmuş ve ünlü olmayan biriyle ilişkiye başlamak istediğini açıklamıştı.
Hollywood'un ünlü simalarından 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, 30'lu yaşlarından itibaren uykusuzuluk (insomnia) hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Oyuncu ayrıca bu problemin uyurgezerliğe yol açtığından da bahsetti.
Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda People'a konuşmuş ve ünlü olmayan biriyle ilişkiye başlamak istediğini açıklamıştı.
AŞK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu , ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya şu yanıtı vermişti:
Tabii ki yürür. Kesinlikle! Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu. Jennifer Aniston ayrıca şu an hayatında birinin olmadığını da sözlerine eklemişti.
YILLAR SONRA AÇIKLADI
Bu sözleri çok konuşulan Jennifer Aniston, sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini açıkladı. 53 yaşındaki oyuncu, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.
"Uyku yoksunluğunun etkilerini daha gençken pek fark etmiyorsunuz çünkü yenilmez olduğunuzu düşünüyorsunuz" diyen oyuncu, bu konu hakkında endişelendikçe daha da uyuyamadığını fark ettiğini açıkladı.
"UYURGEZERDİM"
Geçmişte uyurgezer olduğunu belirten Aniston, uykusuzluğun giderek beyin fonksiyonlarını ve vücudunu etkilediğini belirtti. Oyuncu, "Geçmişte uyurgezerlik yapardım, ev alarmı beni uyandırırdı" dedi.
Beslenme, egzersiz ve uykunun sağlığın en önemli üç faktörü olduğunu belirten oyuncu, vücut saatine uyum sağlamanın önemine vurgu yaptı.