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Haberler Magazin Jennifer Aniston'dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

Jennifer Aniston'dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

Hollywood'un ünlü simalarından 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, 30'lu yaşlarından itibaren uykusuzuluk (insomnia) hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Oyuncu ayrıca bu problemin uyurgezerliğe yol açtığından da bahsetti.

20.04.2022, 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022, 09:53

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda People'a konuşmuş ve ünlü olmayan biriyle ilişkiye başlamak istediğini açıklamıştı.

Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

AŞK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu , ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya şu yanıtı vermişti:

Tabii ki yürür. Kesinlikle! Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu. Jennifer Aniston ayrıca şu an hayatında birinin olmadığını da sözlerine eklemişti.

Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Bu sözleri çok konuşulan Jennifer Aniston, sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini açıkladı. 53 yaşındaki oyuncu, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.

Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

"Uyku yoksunluğunun etkilerini daha gençken pek fark etmiyorsunuz çünkü yenilmez olduğunuzu düşünüyorsunuz" diyen oyuncu, bu konu hakkında endişelendikçe daha da uyuyamadığını fark ettiğini açıkladı.

Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

"UYURGEZERDİM"

Geçmişte uyurgezer olduğunu belirten Aniston, uykusuzluğun giderek beyin fonksiyonlarını ve vücudunu etkilediğini belirtti. Oyuncu, "Geçmişte uyurgezerlik yapardım, ev alarmı beni uyandırırdı" dedi.

Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

Beslenme, egzersiz ve uykunun sağlığın en önemli üç faktörü olduğunu belirten oyuncu, vücut saatine uyum sağlamanın önemine vurgu yaptı.

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