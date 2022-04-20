Jennifer Aniston’dan yıllar sonra gelen hastalık itirafı!

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Bu sözleri çok konuşulan Jennifer Aniston, sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini açıkladı. 53 yaşındaki oyuncu, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.