O tokadı atmayacaktı! Oyuncu Will Smith’in hayatı tepetaklak oldu

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödülleri geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini bulmuştu. Ama tören canlı yayınlanırken, beklenmedik bir şekilde oyuncu Will Smith sunucu Chirs Rock'ı eşini şaka malzemesi yaptığı için tokatlamıştı. Olayın ardından Will Smith'in projeleri iptal edilirken, Oscar'dan da 10 yıl boyunca men edildi. Kariyeri kötü giden Smith'in eşi Jada'dan bir yeni açıklama geldi.
2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"
Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.
53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.
"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"
Yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım" açıklamasını yapmıştı.
10 YIL BOYUNCA MEN EDİLDİ
Olanları değerlendiren Akademi heyeti ise geçtiğimiz haftalarda Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmişti. Alınan yeni kararla; Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
ATTIĞI TOKAT HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Tüm bu yaşanan olaylar nedeniyle Will Smith, kariyeri açısından zor günler geçiriyor. Dünya, tokat olayının ardından bu kez de Smith'in 14 gün içinde başına gelenler başlıklı sosyal medya hesabından paylaşılan listeyi konuşuyor.
12 maddelik listede ilk sırada olayın ardından Akademi tarafından alınan karar var. Buna göre Smith, 10 yıl boyunca Oscar törenine gidemeyecek. 'King Richard'taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan yıldız oyuncu yeni projelerden men edildi. Oyuncunun dijital projesi 'Fast and Loose', ünlü 'Bad Boys' serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan 'I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan Smith'in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri çekildi.
JADA'DAN YENİ AÇIKLAMA
53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith'in projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith'ten bir açıklama geldi. Jada, "Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim" diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu söyledi.
Eşinin ailesinin de sırt çevirdiği Smith'in strestle baş etmekte zorlandığı, uzmanlardan yardım istediği ve rehabilitasyona kaldırıldığı öne sürüldü.