Akif’ten şaşırtan teklif

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de izleyiciyle buluşuyor. Beğeniyle izlenen fenomen dizinin 49'uncu bölümünde, Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

HARİKA'DAN FARKLI HAMLE

Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkar; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, hikaye ve senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, her hafta olduğu gibi yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.