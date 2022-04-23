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Haberler Magazin Akif’ten şaşırtan teklif

Akif’ten şaşırtan teklif

Cumartesi akşamlarının vageçilmez dizisi Kardeşlerim, yine soluksuz izleyeceğiniz 49. bölümüyle atv ekranına geliyor.

23.4.2022

Akif’ten şaşırtan teklif

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de izleyiciyle buluşuyor. Beğeniyle izlenen fenomen dizinin 49'uncu bölümünde, Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

HARİKA'DAN FARKLI HAMLE
Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkar; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, hikaye ve senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, her hafta olduğu gibi yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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