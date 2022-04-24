‘Amerika ve NATO karşıtlığı engellenecek’

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, son bölümüyle ülkemiz gerçeklerine yine dikkat çekti. Altay kulübede Kumandan'ın dosyasını bulup okumaya başladı: "Kıbrıs Barış Harekatı sonrası baskılar iyice arttı. Sadece Türkiye'ye değil, Pakistan, Mısır, İran da payını aldı kuşatmadan. Darbelerle balans ayarı yapıldı. Anarşi bitmedi. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Yetmedi Asala çıktı. Diplomatlarımız kahpece şehit edildi. Yetmedi PKK çıktı...

KANSERLİ HÜCRE GİBİ...

Ulu çınar içten kurusun diye Fettah Dahhak'ın yapısı kanserli gibi devletin hücrelerine musallat oldu. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için pusu kurdular. Üstelik bunu sözde müttefiklerimiz yaptı" der. 1976 İzmir NATO Karargahı'ndaki toplantının gösterildiği sahnede, Fettah Dahhak masanın başında konuşmaya başlar: "Bu kutsal pazar günü karşınızda konuşma cürretimi mazur görüp dinleme lütfunda bulunduğunuz için müteşekkirim. Bendeniz sizlere rehberlik edecek değilim. Elbette sizlerin rehberleri var. Onlar gerekeni en mükemmel şekilde söyler" diyerek yanında bulunan pederi gösterir ve devam eder: "Dinlerin temel birlikteliğine inanan biri olarak Hristiyan din adamlarının söyleyeceklerinin benim söyleyeceklerimden farklı olacağını düşünmüyorum.

AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Zira Hz. İsa gibi bir zatı takip etmek yapılacak en güzel şeylerdendir. Dünya'nın mutlak otoritesi Amerika Birleşik Devletleri ve günümüzün kutsal ittifakı NATO karşıtlığını önce Türkiye sonra tüm İslam topraklarında engellemek amacıyla Yeşil Kuşak projesine neferlik edecek bir nevi protestan bir İslam anlayışını neşvünema ettiğini müjdeler, huzurlarınızda saygıyla eğilirim." Dahhak toplantı sonrası iki görevliyle daha özel olarak görüşür. "Türkiye haddini aşıyor sayın Dahhak, sizin fikriniz nedir" diye söze başlayan kişiye Dahhak, "Bir dünya vatandaşı olarak bendenizin aidiyeti yalnız iyiliğedir. Kafamda coğrafi sınırlamalar ve kültürlerden gelen dogmalar yoktur. Türkiye'nin haddini aşıp mutlak otoriteye saygısızlık etmesine asla ihtimal vermiyorum" der. Görüştüğü kişi ise, "Umarım, yoksa Türkiye ağır bir bedel ödeyecek. Sana bu konuda önemli bir görev düşüyor" deyince Dahhak, "Dünya barışı ve dinlerin kardeşliği adına verilecek her türlü vazifeye hazırım" diye cevaplar.

DUYMA, GÖRME, BİLME

Görüştüğü kişi, "Bizimle yol almak sana tüm İslam coğrafyasının kapılarını açacak. Senin yürüyüşüne eşlik edecek bir ikinci mesele de Türkiye'deki Kürtler" der. Dahhak, "Bu konuda genç bir arkadaştan bahsedildiğini duymuştum" diye cevaplar. "Duyma, görme, bilme şimdilik... Yollarına çıkma. Sizin attığınız her adım, sonunda aynı yere çıkacak" yanıtını alır...



KARDEŞ KAVGASI YARATTILAR

1976'da Ankara MİT görevlisine hazırladığı dosyayı bırakan Davut Bahadır, Kıbrıs harekatı sonrasında kanlı ellerin düğmeye bastığını, Asala'nın harekete geçtiğini ve kardeş kavgası yaratıldığını anlatır. Dahhak'ın gün geçtikçe güçlendiğini belirten Kumandan'ı, "Yargılandı ve beraat etti. İstihbarat anarşi ortamını yok edecek manevi bir odak olduğunu düşünüyor. Kapat artık konuyu" diye yanıtlar MİT görevlisi. Kumandan anlatacağı diğer konuya geçer, "Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinden sonra olayı protesto eden ve tutuklanan gruptan bir kişiye farklı muamelede bulunulduğunu fark ettim. 7 ay tutuklu kaıp serbest bırakıldı.Burs bağlandı, askerliğine dair mevzuat dışı bir erteleme uygulandı. Şimdi de Ankara Demokratik Yükseköğrenim Derneği'ni kurdu. Adı Ankara fakat Güneydoğu Anadolu'da gençler arasında faaliyet gösteriyor. Sizce de biraz dikkat çekici değil mi?"

BUNLAR MI TEHLİKELİ?

MİT görevlisi, "NATO'da vaaz veren vaizle, askerliği ertelenen talebeyi tehlikeli mi görüyorsun? Memleketin bunca derdi varken vaktimi aldığın konu bu mu" der. Kumandan ise, "Budur" diye yanıtlar. Altay'a mektubunda, tehlikeyi anlattığını ama dinlemediklerini söyleyen Kumandan, "Bu aymazlık oldukça yine tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Ama hesap etmedikleri bir şey var, kurt pusuya düşünce nasıl kurtulacağını değil bedelini nasıl ödeteceğini düşünür. Şimdi tuzak kuranları o tuzaklarına gömme zamanı evlat" der.