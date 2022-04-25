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Burcu Esmersoy sevgilisine adeta aşkını haykırdı

Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve güzelliğiyle oldukça konuşuluyor. Son olarak ünlü güzel, katıldığı bir programda kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'e adeta ilan-ı aşk etti. Esmersoy, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda da bulundu.