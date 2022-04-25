Kerem Cem’den ’takipçi’ sitemi!

"BİR BAKTIM 100 BİN TAKİPÇİM GİTMİŞ"

Sosyal medyada takipçi kaybetmesiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Pandemi döneminde albüme yoğunlaştığım için sosyal medyada pek paylaşım yapamadım. Bir de o dönem bolca canlı yayınlar yapıldı, ben geri kaldım. Bir baktım 100 bin takipçim gitmiş. Şimdi tekrardan paylaşımlar yapmaya başladım. Albümüm çıkınca giden takipçilerim de geri gelecektir eminim, gidip geri gelenler nasıl yüzüme bakacaklar şimdi?" diyerek güldü.