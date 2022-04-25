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Sahne zamanı

Tiyatro oyunlarının provası için buluşan oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, “Her şey çok güzel gidiyor. İzleyicimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Keyfimiz yerinde” dedi.

25.4.2022

Sahne zamanı

lün Bizi Ayırana Kadar" isimli tiyatro oyunları ile üç sezondur seyirci ile buluşan oyuncular Hakan Yılmaz ile Ebru Cündübeyoğlu, önceki gün Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Akşam sahneleyecekleri oyun için erkenden Duru Tiyatro'ya gelen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet eden deneyimli oyuncular, "Her şey çok güzel gidiyor. Bugün tiyatro oyunumuz var, oyun öncesi erkenden prova yapmaya geldik" dedi.

EKRANLARA DÖNÜYOR
Güzelliği kadar şık giyim tarzı ile de dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu, yakında televizyon izleyicisinin karşısına çıkacağını söyledi. Detay vermek istemeyen oyuncu, "Şimdi söylemem doğru olmaz ama çok güzel bir projeyle tekrar ekranlarda olacağım" demekle yetindi.

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