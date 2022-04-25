Yeşilçam’ın Afacan’ı Menderes Utku evleniyor

Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, günümüzün müzmin bekarı Menderes Utku'nun başının bağlandığını ilk kez Sabah Gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde okumuştuk.
Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı olan şimdilerde ise 59 yaşında olan Menderes Utku dört yıldır beraber olduğu 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğünü, 18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde gerçekleşecek.
Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, günümüzün müzmin bekarı Menderes Utku'nun başının bağlandığını ilk kez Sabah Gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde okumuştuk.
Yine Günaydın yazarı Bülent Cankurt'tan aldık haberi... İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı:
Yıllardır evlilikten kaçan, artık baba olmak istediği için evlenmeye karar veren Utku, yaklaşık dört yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Utku ile Zaatari, düğün günlerini de belirledi; geçtiğimiz hafta da dostlarına 'save the date' göndermeye başladılar.
18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde yaklaşık 100 kişinin davetli olduğunu öğrendiğim görkemli bir düğünle vuslata erecek olan çift umarım bir ömür mutlu olur.