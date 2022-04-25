Haberler Magazin Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku evleniyor

Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı olan şimdilerde ise 59 yaşında olan Menderes Utku dört yıldır beraber olduğu 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğünü, 18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde gerçekleşecek.