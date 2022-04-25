  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku evleniyor

Yeşilçam'ın AfacanMenderes Utku evleniyor

Yeşilçam'ın ünlü çocuk yıldızı olan şimdilerde ise 59 yaşında olan Menderes Utku dört yıldır beraber olduğu 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğünü, 18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde gerçekleşecek.

25.04.2022, 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 13:40

Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı, günümüzün müzmin bekarı Menderes Utku'nun başının bağlandığını ilk kez Sabah Gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde okumuştuk.

Yeşilçam’ın Afacan’ı Menderes Utku evleniyor

Yine Günaydın yazarı Bülent Cankurt'tan aldık haberi... İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı:

Yeşilçam’ın Afacan’ı Menderes Utku evleniyor

Yıllardır evlilikten kaçan, artık baba olmak istediği için evlenmeye karar veren Utku, yaklaşık dört yıldır flört ettiği 30'lu yaşlardaki Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Yeşilçam’ın Afacan’ı Menderes Utku evleniyor

Utku ile Zaatari, düğün günlerini de belirledi; geçtiğimiz hafta da dostlarına 'save the date' göndermeye başladılar.

Yeşilçam’ın Afacan’ı Menderes Utku evleniyor

18 Haziran'da Bodrum'da bir otelde yaklaşık 100 kişinin davetli olduğunu öğrendiğim görkemli bir düğünle vuslata erecek olan çift umarım bir ömür mutlu olur.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA