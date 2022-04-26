Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan çifte düğün kararı

"ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

Cedi Osman, daha önce verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden şu sözlerle bahsetmişti:

Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel, bir tane. Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay.