Hande Erçel, Kaan Yıldırım sorularına bakın ne cevap verdi!

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün ise güzel oyuncunun Kaan Yıldırım ile görüntülenmesi 'Acaba mı?' dedirtmişti. İkilinin aşk iddiaları gündemdeyken önceki gün Etiler'de görüntülenen Erçel, kendisi ve Kaan Yıldırım hakkındaki sorulara "Her şey yolunda" diyerek birlikteliği doğruladı.
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.
Erçel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı.
Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.
Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özel hayatlarıyla sık sık magazinde yer alan ikili, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı.
Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra tatilinde yakalandı.
Gossippasta'nın haberine göre; ikili Londra'da baş başa tatil yaparken görüntülendi. Genç çift Londra sokaklarında görüntülendi. İşte aşkın belgesi...
YALANLAMADI
Kaan ve Hande geçtiğimiz haftaya damga vurdu, 'Yılın aşkı' başlıkları atıldı. Aşk iddiasının yankıları sürerken, taraflar sessizliğini koruyor. Ablası Gamze Erçel ile birlikte hafta sonu İtalya'nın Milano şehrine giden güzel oyuncu, dün akşam yurda döndü. Neşesi bir hayli yerinde olan Erçel, "Tatil çok güzel geçti" dedi.
"HANDE SESSİZ KALARAK DOĞRULAMIŞ"
'2. Sayfa' sunucuları, "Hande zaten sessiz kalarak doğrulamış, daha ne desin! Konuşsaydı bu kadar etkili olmaz, 'Evet, birlikteyiz' deseydi de bu kadar etkili olmazdı. Gayet güzel, ilişkisinin arkasında durmuş. 'Arkadaşlar öyle bir şey yok, o benim arkadaşım' da diyebilirdi" ifadelerini kullandılar.