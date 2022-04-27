Hande Erçel, Kaan Yıldırım sorularına bakın ne cevap verdi!

"HANDE SESSİZ KALARAK DOĞRULAMIŞ"

'2. Sayfa' sunucuları, "Hande zaten sessiz kalarak doğrulamış, daha ne desin! Konuşsaydı bu kadar etkili olmaz, 'Evet, birlikteyiz' deseydi de bu kadar etkili olmazdı. Gayet güzel, ilişkisinin arkasında durmuş. 'Arkadaşlar öyle bir şey yok, o benim arkadaşım' da diyebilirdi" ifadelerini kullandılar.