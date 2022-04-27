Yakın zamanda doğum yapan Bengü fit haliyle dikkat çekti

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, ilk çocuğunu 20192da kucağına aldı.
İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasında taçlandıran ünlü şarkıcı Bengü, kızları Zeynep'i 2019'da, oğulları Selim'i ise geçtiğimiz Kasım ayında kucağına almıştı. Açıklamaları ve özel hayatıyla oldukça konuşulan ve sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Bengü, son olarak eşi ile birlikte çocuklarını parka götürdükleri anları paylaştı. Yakın zamanda ikinci kez anne olan ünlü şarkıcının fit hali ise gözlerden kaçmadı.
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, ilk çocuğunu 20192da kucağına aldı.
2021'in Kasım ayında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü, mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen isimler arasında yerini alıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Bengü, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü çift, çocuklarını parka götürdü.
Eşi Selim Selimoğlu ile parkta çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan ünlü popçu Bengü, "Mekandayız" notunu yazdı.
Bengü'nün doğum kilolarından kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı.
İşte Bengü ve Selim Selimoğlu'nun parkta çekildiği o fotoğraf...