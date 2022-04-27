Haberler Magazin Yakın zamanda doğum yapan Bengü fit haliyle dikkat çekti

Yakın zamanda doğum yapan Bengü fit haliyle dikkat çekti

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasında taçlandıran ünlü şarkıcı Bengü, kızları Zeynep'i 2019'da, oğulları Selim'i ise geçtiğimiz Kasım ayında kucağına almıştı. Açıklamaları ve özel hayatıyla oldukça konuşulan ve sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Bengü, son olarak eşi ile birlikte çocuklarını parka götürdükleri anları paylaştı. Yakın zamanda ikinci kez anne olan ünlü şarkıcının fit hali ise gözlerden kaçmadı.