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Aslı Enver'den dudak uçuklatan anlaşma!

Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan'dan ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Kıbrıs'a tatile giden ünlü isim şimdi ise yapmış olduğu bir reklam anlaşmasıyla gündem oldu. Aslı Enver'in alacağı ücret dudak uçuklattı.