Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.
Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan'dan ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Kıbrıs'a tatile giden ünlü isim şimdi ise yapmış olduğu bir reklam anlaşmasıyla gündem oldu. Aslı Enver'in alacağı ücret dudak uçuklattı.
Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.
İşlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, yeni bir reklam projesine imza attı.
Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve evlilik planları yaptığı konuşulan Aslı Enver, ani bir kararla ilişkisini noktaladı.
Ayrılık kararının ardından kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, zorlu süreci çalışarak geçirme kararı aldı.
Daha önce de birçok reklam filminde rol alan oyuncu, bir bankanın reklam yüzü oldu.
İddialara göre Enver, yeni reklam projesinden tamı tamına 3 milyon TL kazandı.