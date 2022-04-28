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Haberler Magazin Aslı Enver'den dudak uçuklatan anlaşma!

Aslı Enver'den dudak uçuklatan anlaşma!

Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan'dan ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Kıbrıs'a tatile giden ünlü isim şimdi ise yapmış olduğu bir reklam anlaşmasıyla gündem oldu. Aslı Enver'in alacağı ücret dudak uçuklattı.

28.04.2022, 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 13:27

Bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.

Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

İşlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, yeni bir reklam projesine imza attı.

Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ve evlilik planları yaptığı konuşulan Aslı Enver, ani bir kararla ilişkisini noktaladı.

Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

Ayrılık kararının ardından kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, zorlu süreci çalışarak geçirme kararı aldı.

Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

Daha önce de birçok reklam filminde rol alan oyuncu, bir bankanın reklam yüzü oldu.

Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma!

İddialara göre Enver, yeni reklam projesinden tamı tamına 3 milyon TL kazandı.

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