Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Geçen hafta da hasretine dayanamayan annesi Sabiş Kuzuoğlu yanına uçmuştu.
Radikal bir kararla çocukları Vadi ve Kayla'yı da yanına alıp Endonezya'da Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'ı geçtiğimiz hafta annesi Sabiş Kuzuoğlu ziyaret etti. Anne-kız birlikte Tirta Empul Tapınağı'na gittiler. İkili, şifalı ve kutsal olduğuna inanılan tapınakta ritüele uyup arındılar. Irmak Ünal ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçen hafta da hasretine dayanamayan annesi Sabiş Kuzuoğlu yanına uçmuştu.
Anne-kız dün eşsiz bir deneyim yaşadı. M.S. 962'de yapılan Tirta Empul Tapınağı'na gittiler.
ANA KIZ ARINDILAR
Tapınakta bulunan, şifalı ve kutsal olduğuna inanılan kaynak suya girip banyo yaptılar, arındılar.
Bu sırada da ritüele uyup geleneksel kıyafetler giydiler.
Irmak Ünal'ın o paylaşımı binlerce beğeni aldı.