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Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Radikal bir kararla çocukları Vadi ve Kayla'yı da yanına alıp Endonezya'da Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'ı geçtiğimiz hafta annesi Sabiş Kuzuoğlu ziyaret etti. Anne-kız birlikte Tirta Empul Tapınağı'na gittiler. İkili, şifalı ve kutsal olduğuna inanılan tapınakta ritüele uyup arındılar. Irmak Ünal ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.