  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Radikal bir kararla çocukları Vadi ve Kayla'yı da yanına alıp Endonezya'da Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'ı geçtiğimiz hafta annesi Sabiş Kuzuoğlu ziyaret etti. Anne-kız birlikte Tirta Empul Tapınağı'na gittiler. İkili, şifalı ve kutsal olduğuna inanılan tapınakta ritüele uyup arındılar. Irmak Ünal ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

28.04.2022, 15:00

Geçen hafta da hasretine dayanamayan annesi Sabiş Kuzuoğlu yanına uçmuştu.

Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Anne-kız dün eşsiz bir deneyim yaşadı. M.S. 962'de yapılan Tirta Empul Tapınağı'na gittiler.

Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

ANA KIZ ARINDILAR

Tapınakta bulunan, şifalı ve kutsal olduğuna inanılan kaynak suya girip banyo yaptılar, arındılar.

Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Bu sırada da ritüele uyup geleneksel kıyafetler giydiler.

Irmak Ünal ve annesi tarihi tapınakta arındılar

Irmak Ünal'ın o paylaşımı binlerce beğeni aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA