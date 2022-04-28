Haberler Magazin Oğulcan Engin'den annesinin evliliğine yorum yok!

Oğulcan Engin'den annesinin evliliğine yorum yok!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz gün kendisinden 25 yaş küçük vokalisti Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Önceki akşam ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin oyuncu sevgilisi Miray Daner ile Yeniköy'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan ile ilgili soru sorulunca ortam adeta buz kesti. Engin hızla aracına bindi.