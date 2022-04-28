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Haberler Magazin Oğulcan Engin'den annesinin evliliğine yorum yok!

Oğulcan Engin'den annesinin evliliğine yorum yok!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz gün kendisinden 25 yaş küçük vokalisti Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Önceki akşam ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin oyuncu sevgilisi Miray Daner ile Yeniköy'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan ile ilgili soru sorulunca ortam adeta buz kesti. Engin hızla aracına bindi.

28.04.2022, 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 14:47

Çağlar Ökten'den sadece 4 yaş küçük olan Oğulcan Engin'in (31) bu izdivaca sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Oğulcan Engin’den annesinin evliliğine yorum yok!

Oğulcan Engin önceki akşam sevgilisi Miray Daner ile Yeniköy'deydi.

Oğulcan Engin’den annesinin evliliğine yorum yok!

Oğulcan, "Miray hanım sürekli sette. Yeni dizisinin çekimleri Edirne'de. Sizin için sorun oluyor mu?" sorusuna "Hayır, aşk fedakarlık ister" yanıtını verdi. Miray Daner de gülerek sevgilisini onayladı.

Oğulcan Engin’den annesinin evliliğine yorum yok!

ORTAM BUZ KESTİ

Ama söz Seda Sayan'dan açılınca ortam buz kesti. Oğulcan'ın suratı asıldı, annesinin evliliğine dair soruları cevapsız bırakıp hızla otomobiline bindi.

Oğulcan Engin’den annesinin evliliğine yorum yok!

YENİ GELİN TEPKİLİ

Henüz balayına çıkma fırsatı bulamayan Seda Sayan ile Çağlar Ökten önceki gün Maslak'ta bir kafede oturdu. Akşam yemeğini yedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.

Oğulcan Engin’den annesinin evliliğine yorum yok!

Seda Sayan'ın gazetecilere görüntü vermek istememesi nedeniyle güvenlik görevlileri ve muhabirler arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

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