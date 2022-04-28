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Haberler Magazin Olivia Wilde sahnedeyken eline bir zarf tutuşturuldu! Nedeni merak konusu oldu

Olivia Wilde sahnedeyken eline bir zarf tutuşturuldu! Nedeni merak konusu oldu

Oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, bir etkinlikte sahnede konuştuğu sırada eline bir zarf tutuşturuldu. Güzel oyuncuya verilen zarfın içinden eski partneri oyuncu Jason Sudeikis ile çocuklarına ilişkin velayet belgeleri çıktı.

28.04.2022, 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 16:28

Oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, Las Vegas'ta katıldığı etkinlikte yeni filmi "Don't Sorry Darling'i tanıtmak üzere sahneye çıktı.

Olivia Wilde sahnedeyken eline bir zarf tutuşturuldu! Nedeni merak konusu oldu

BBC'nin haberine göre; Wilde sahnedeyken bir yetkili, "Özel ve gizli" yazan bir zarfı kendisine takdim etti. Wilde sahnede zarfı açtı ancak daha sonra açıklama yapmadan konuşmasına devam etti.

Olivia Wilde sahnedeyken eline bir zarf tutuşturuldu! Nedeni merak konusu oldu

Daha sonra Wilde'a verilen zarfın içinde Sudeikis'le çocuklarına ilişkin velayet belgeleri olduğu öğrenildi.

Olivia Wilde sahnedeyken eline bir zarf tutuşturuldu! Nedeni merak konusu oldu

Oyuncu Sudeikis'e yakın bir kaynak, söz konusu velayet belgelerinin Wilde'a nerede ve ne şekilde verileceğine ilişkin Sudeikis'in bir bilgisi olmadığını söyledi

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