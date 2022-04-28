Tülin Şahin’in kızının babası yine dava etti! Mahkeme kararını verdi

Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasındaki sular durulmuyor.
Ünlü manken Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Baba Noronha, iki yaşındaki kızı Siena Leyla'yı annesi Şahin tarafından kendisine gösterilmediği için yine mahkemeye başvurdu. Noronha, Tülin Şahin'e tazyik hapsi verilmesini istedi. Mahmeke ise iş insanının bu talebi üzerine kararı verdi.
Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasındaki sular durulmuyor.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Noronha, iki yaşındaki kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için bir kez daha mahkemeye başvurdu.
İş insanı, Tülin Şahin'e tazyik hapsi cezası verilmesini istedi. Mahkeme, Şahin hakkında dördüncü kez aynı talepte bulunan iş insanının isteğini yine reddetti.