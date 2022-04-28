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Tülin Şahin'in kızının babası yine dava etti! Mahkeme kararını verdi

Ünlü manken Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Baba Noronha, iki yaşındaki kızı Siena Leyla'yı annesi Şahin tarafından kendisine gösterilmediği için yine mahkemeye başvurdu. Noronha, Tülin Şahin'e tazyik hapsi verilmesini istedi. Mahmeke ise iş insanının bu talebi üzerine kararı verdi.