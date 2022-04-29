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Hakan Peker'in takıntılı hayranına hapis cezası!

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in şu sıralar takıntılı hayranıyla başı dertte! Ünlü şarkıcı, açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayranı için soluğu savcılıkta aldı. Peker, sonucu ise sosyal medya hesabından paylaştı. Takıntılı hayrana, 3 günlük zorlama hapis cezası verildi.