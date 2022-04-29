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Hakan Peker'in takıntılı hayranına hapis cezası!

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in şu sıralar takıntılı hayranıyla başı dertte! Ünlü şarkıcı, açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayranı için soluğu savcılıkta aldı. Peker, sonucu ise sosyal medya hesabından paylaştı. Takıntılı hayrana, 3 günlük zorlama hapis cezası verildi.

29.04.2022, 13:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 13:15

Ünlü şarkıcı Hakan Peker de tıpkı Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya gibi takıntılı hayranın kurbanı oldu. A Haber'de yer alan habere göre; Hakan Peker, takıntılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçirmeye başladı.

Hakan Peker’in takıntılı hayranına hapis cezası!

Olay ünlü şarkıcının açık adresini ifşa etme noktasına gelince de Peker soluğu emniyette aldı.

Hakan Peker’in takıntılı hayranına hapis cezası!

A Haber'e olayla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Önce uyardık yapmayacağım dedi sonra yeniden yapınca savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

Hakan Peker’in takıntılı hayranına hapis cezası!

"3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Şu anda 3 günlük zorlama hapis cezası aldı kendisi." Peker takıntılı hayranının cezaya rağmen durmadığını belirtti.

Hakan Peker’in takıntılı hayranına hapis cezası!

Güvenlik önlemi almadığını belirten şarkıcı, bunları yapan kişinin sevgiyi bahane ettiğini söyledi.

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