Hakan Peker’in takıntılı hayranına hapis cezası!

Ünlü şarkıcı Hakan Peker de tıpkı Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya gibi takıntılı hayranın kurbanı oldu. A Haber'de yer alan habere göre; Hakan Peker, takıntılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçirmeye başladı.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in şu sıralar takıntılı hayranıyla başı dertte! Ünlü şarkıcı, açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayranı için soluğu savcılıkta aldı. Peker, sonucu ise sosyal medya hesabından paylaştı. Takıntılı hayrana, 3 günlük zorlama hapis cezası verildi.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker de tıpkı Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya gibi takıntılı hayranın kurbanı oldu. A Haber'de yer alan habere göre; Hakan Peker, takıntılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçirmeye başladı.
Olay ünlü şarkıcının açık adresini ifşa etme noktasına gelince de Peker soluğu emniyette aldı.
A Haber'e olayla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Önce uyardık yapmayacağım dedi sonra yeniden yapınca savcılığa suç duyurusunda bulunduk."
"3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Şu anda 3 günlük zorlama hapis cezası aldı kendisi." Peker takıntılı hayranının cezaya rağmen durmadığını belirtti.
Güvenlik önlemi almadığını belirten şarkıcı, bunları yapan kişinin sevgiyi bahane ettiğini söyledi.