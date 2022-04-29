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Haberler Magazin Oryantal Didem Kınalı'nın kiracı isyanı!

Oryantal Didem Kınalı'nın kiracı isyanı!

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gece Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Dertli hali dikkatlerden kaçmayan Kınalı, aldığı evle ilgili problem yaşadığını belirtti. Kınalı, "Evi alırken bana mevcut kiracının kontratının Mayıs ayında biteceği söylenmişti. Evi alır almaz kiracıya ihtarname gönderdim. Kiracı evden çıkmak için benden 100 bin lira istiyor." diyerek adeta isyan etti.

29.04.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 09:37

Dansçı Didem Kınalı, önceki gece Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.

Oryantal Didem Kınalı’nın kiracı isyanı!

Yeni aldığı evle ilgili problem yaşadığını söyleyen Kınalı, "Evi alırken bana mevcut kiracının kontratının mayıs ayında biteceği söylenmişti.

Oryantal Didem Kınalı’nın kiracı isyanı!

Evi alır almaz kiracıya ihtarname gönderdim. Kiracı evden çıkmak için benden 100 bin lira istiyor. Şoke oldum.

Oryantal Didem Kınalı’nın kiracı isyanı!

Mahkemeye başvurdum. Şu an hem oturduğum evin kirasını hem aldığım evin kredisini ödüyorum. Büyük zarardayım" dedi.

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