Haberler Magazin Oryantal Didem Kınalı'nın kiracı isyanı!

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gece Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Dertli hali dikkatlerden kaçmayan Kınalı, aldığı evle ilgili problem yaşadığını belirtti. Kınalı, "Evi alırken bana mevcut kiracının kontratının Mayıs ayında biteceği söylenmişti. Evi alır almaz kiracıya ihtarname gönderdim. Kiracı evden çıkmak için benden 100 bin lira istiyor." diyerek adeta isyan etti.