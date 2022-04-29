Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel İtalya’da mı evlenecek?

Yedi yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yolları 2015 yılında dizi setinde kesişen çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu aşkı doludizgin devam ederken, çift hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İtalya'da evlenecekleri konuşulan ikili, Ulus'ta özel bir hastane çıkışında görüntülendi ve söylentilere açıklık getirdi.
Yedi yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yolları 2015 yılında dizi setinde kesişen çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
370 BİN TL!
Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenildi.
DÜĞÜN İÇİN PROJELERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?
Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin; "Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.
"RUTİN KONTROL İÇİN GELDİK"
Milliyet'în haberine göre; Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Gürel hastalanınca Ulus'taki özel bir hastaneye getirdi. Hastanede rutin kontrol yaptıran çift çıkışta gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Özge Gürel, "Mevsim değişikliği herhalde. Biraz kötü olmuştum. Rutin bir kontrol için geldik" diyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.
"İTALYA DÜŞÜNÜLMEDİ"
Yaz aylarında İtalya'da evlenecekleri iddia edilen çift, "Tam belli değil. Detay hiç belli değil. İtalya düşünülmedi ama detaylar işlere göre belli olacak" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
"BENDEN DOLAYI İPTAL OLMADI"
Yeni işlerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Serkan Çayoğlu, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile paylaşacağı filmin iptal olması sorulunca şu yanıtı vererek kendisinden kaynaklı iptal olmadığını belirtti; "Şimdilik proje değerlendiriyorum. Bir film projesi vardı evet ama iptal oldu. Benimle ilgili değil. Masaya oturduğunuzda bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Benden dolayı iptal olmadı."