Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel İtalya’da mı evlenecek?

"BENDEN DOLAYI İPTAL OLMADI"

Yeni işlerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Serkan Çayoğlu, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile paylaşacağı filmin iptal olması sorulunca şu yanıtı vererek kendisinden kaynaklı iptal olmadığını belirtti; "Şimdilik proje değerlendiriyorum. Bir film projesi vardı evet ama iptal oldu. Benimle ilgili değil. Masaya oturduğunuzda bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Benden dolayı iptal olmadı."