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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci Cannes yolcusu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci Cannes yolcusu!

Atv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Selin Yeninci, önümüzdeki ay Cannes Film Festivali'ne giderek kırmızı halıda boy gösterecek.

30.04.2022, 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 11:55

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, Cannes'a gitmeye hazırlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci Cannes yolcusu!

Sinemada da ödüllü birçok filmde oynayan ve festivallerden ödül kazanan Yeninci, önümüzdeki ay kırmızı halıda boy gösterecek.

Bir Zamanlar Çukurova’nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci Cannes yolcusu!

Yeninci'nin oynadığı filmle, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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