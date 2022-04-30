Bir Zamanlar Çukurova’nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci Cannes yolcusu!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, Cannes'a gitmeye hazırlanıyor.
Atv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Selin Yeninci, önümüzdeki ay Cannes Film Festivali'ne giderek kırmızı halıda boy gösterecek.
Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Selin Yeninci, Cannes'a gitmeye hazırlanıyor.
Sinemada da ödüllü birçok filmde oynayan ve festivallerden ödül kazanan Yeninci, önümüzdeki ay kırmızı halıda boy gösterecek.
Yeninci'nin oynadığı filmle, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.