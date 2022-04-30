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Haberler Magazin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in eğlenceli basket maçı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in eğlenceli basket maçı!

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış ve bu mutlu evliliklerinden Karan isimli bir çocukları olmuştu. Türkiye'nin en gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, oğulları Karan'ı da alarak evlerinin bahçesinde basket maçı yaptılar. Burak Özçivit, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşırken, güzel eşi Fahriye Evcen ise fotoğraflar için " Son kareye bitiyorum!" yorumunu yaptı.

30.04.2022, 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 11:06

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, evlerinin bahçesinde basket maçı yaptı. Burak Özçivit çok iddialıydı ama Fahriye Evcen sayıları arka arkaya atınca eşini kızdırdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Komşular çifti balkondan izlerken, en şanslı seyirci ise oğulları Karan'dı.

KOZLAR PAYLAŞILDI

'Akça Hatun'u canlandırdığı 'Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılma kararı alan Fahriye Evcen ile 'Kuruluş Osman'ın yıldızı, eşi Burak Özçivit dün sahaya indi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Çift evlerinin bahçesinde bulunan basket sahasında basketbol oynadı. Fahriye tayt üstüne ceket, Burak da tişört altına şort giymişti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

KOMŞULAR İZLEDİ

Burak Özçivit maçı daha ciddiye alan ve galibiyet için asılan taraftı. Fahriye Evcen ise işin daha çok eğlencesindeydi. Sadece basket değil, kahkahalar da attı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Heyecanlı ve neşeli geçen bu basketbol müsabakasını çiftin 3 yaşındaki oğulları Karan sahadan, komşuları ise camlardan izledi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Burak Özçivit ise o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Paylaşım beğeni yağmuruba tutuldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen ise paylaşıma "Son kareye bitiyorum!" yorumunu yaptı.

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