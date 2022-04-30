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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in eğlenceli basket maçı!

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış ve bu mutlu evliliklerinden Karan isimli bir çocukları olmuştu. Türkiye'nin en gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, oğulları Karan'ı da alarak evlerinin bahçesinde basket maçı yaptılar. Burak Özçivit, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşırken, güzel eşi Fahriye Evcen ise fotoğraflar için " Son kareye bitiyorum!" yorumunu yaptı.