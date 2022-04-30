Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in eğlenceli basket maçı!

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, evlerinin bahçesinde basket maçı yaptı. Burak Özçivit çok iddialıydı ama Fahriye Evcen sayıları arka arkaya atınca eşini kızdırdı.
Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış ve bu mutlu evliliklerinden Karan isimli bir çocukları olmuştu. Türkiye'nin en gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, oğulları Karan'ı da alarak evlerinin bahçesinde basket maçı yaptılar. Burak Özçivit, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşırken, güzel eşi Fahriye Evcen ise fotoğraflar için " Son kareye bitiyorum!" yorumunu yaptı.
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, evlerinin bahçesinde basket maçı yaptı. Burak Özçivit çok iddialıydı ama Fahriye Evcen sayıları arka arkaya atınca eşini kızdırdı.
Komşular çifti balkondan izlerken, en şanslı seyirci ise oğulları Karan'dı.
KOZLAR PAYLAŞILDI
'Akça Hatun'u canlandırdığı 'Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılma kararı alan Fahriye Evcen ile 'Kuruluş Osman'ın yıldızı, eşi Burak Özçivit dün sahaya indi.
Çift evlerinin bahçesinde bulunan basket sahasında basketbol oynadı. Fahriye tayt üstüne ceket, Burak da tişört altına şort giymişti.
KOMŞULAR İZLEDİ
Burak Özçivit maçı daha ciddiye alan ve galibiyet için asılan taraftı. Fahriye Evcen ise işin daha çok eğlencesindeydi. Sadece basket değil, kahkahalar da attı.
Heyecanlı ve neşeli geçen bu basketbol müsabakasını çiftin 3 yaşındaki oğulları Karan sahadan, komşuları ise camlardan izledi.
Burak Özçivit ise o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım beğeni yağmuruba tutuldu.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen ise paylaşıma "Son kareye bitiyorum!" yorumunu yaptı.