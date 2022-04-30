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Mehmet Ali Erbil önerdi, Serdar Ortaç uyguladı

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç, müzik piyasasındaki başarısı dışında, borçları ve özel hayatıyla da çok dikkat çekiyor ve merak ediliyor. Borçlarını sıfırlayan ve hala konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, uzun bir süredir de MS hastalığı ile savaşıyor. Ağrılarla mücadele etmeye çalışan Serdar Ortaç, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in önerisini uydu ve elektromanyetik tedavisi görmeye başladı.

30.04.2022, 15:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 15:47

Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, sanatçı dostu Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesi ile elekromanyetik tedavisi görmeye başladı. Ağrılarla mücadele eden Serdar Ortaç, tedavi sürecini anlattı.

Mehmet Ali Erbil önerdi, Serdar Ortaç uyguladı

Ortaç, "MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım."

Mehmet Ali Erbil önerdi, Serdar Ortaç uyguladı

"Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka."

Mehmet Ali Erbil önerdi, Serdar Ortaç uyguladı

"Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

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