Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil önerdi, Serdar Ortaç uyguladı

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç, müzik piyasasındaki başarısı dışında, borçları ve özel hayatıyla da çok dikkat çekiyor ve merak ediliyor. Borçlarını sıfırlayan ve hala konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, uzun bir süredir de MS hastalığı ile savaşıyor. Ağrılarla mücadele etmeye çalışan Serdar Ortaç, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in önerisini uydu ve elektromanyetik tedavisi görmeye başladı.