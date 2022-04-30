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Haberler Magazin Sevgilisi rapçi Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Sevgilisi rapçi Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Beta lakabı ile bilinen Youtube'da milyonlarca hayranı bulunan rapçi Berk Bayındır, İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetmiş ve kayıtlara ise şüpheli ölüm olarak geçmişti. Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan rapçinin sevgilisi Simla Ener, sevgilisi Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını sosyal medya hesabından "Güzel uyu canım Berk'im" notunu düşerek paylaştı.

30.04.2022, 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 14:58

Beta Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Karakolda ifade veren Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

'BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM'

Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

SİMLA ENER'DEN BETA PAYLAŞIMI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

BETA'NIN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: 'GÜZEL UYU CANIM BERK'İM'

Yaptığı duygu dolu paylaşıma "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düşerek yürekleri yaktı.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Öte yandan Beta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.

Sevgilisi rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı!

Son pozunda da tekerlekli sandalyeler ve yürüteç ile poz veren talihsiz genç, paylaşımına 'Herkesin iki arabası var' notunu düşmüştü.

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