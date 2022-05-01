Hadise ve Mehmet Dinçerler’den sürpriz nikah! Düğünden ilk kare geldi

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.
Ünlü şarkıcı Hadise yaklaşık 2 senedir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan'da nikah masasına oturdu. Aile üyeleri arasında yapılan nikahta çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününden ilk kare de geldi.
Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.
Snob Magazin'in haberine göre; Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı ve gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.
GÖRÜMCE TUĞBA DİNÇERLER KURAL TANIMADI!
İşte Tuğba Dinçerler'in çok konuşulan sosyal medya paylaşımı.
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kare Tuğba Dinçerler'den geldi. Tuğba Dinçerler'in gelin çiçeğiyle verdiği poz sosyla medyada kısa sürede gündem oldu.
HADİSE HAMİLE Mİ?
Çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak Hadise'nin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Geçtiğimiz hafta görüntülenen Hadise, karnını çantasıyla kamufle etmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.