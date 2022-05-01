Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler'den sürpriz nikah! Düğünden ilk kare geldi

Hadise ve Mehmet Dinçerler'den sürpriz nikah! Düğünden ilk kare geldi

Ünlü şarkıcı Hadise yaklaşık 2 senedir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan'da nikah masasına oturdu. Aile üyeleri arasında yapılan nikahta çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününden ilk kare de geldi.