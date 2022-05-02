Haberler Magazin Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'den bebek provası pozu!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Hande Soral son olarak, sosyal medya hesabından annesi ve eşiyle birlikte bebek provası eğitimi aldıkları anları paylaştı. İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği poz çok konuşuldu.