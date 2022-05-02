Hande Soral’ın eşi İsmail Demirci’den bebek provası pozu!

En son 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan oyuncu Hande Soral, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Hande Soral son olarak, sosyal medya hesabından annesi ve eşiyle birlikte bebek provası eğitimi aldıkları anları paylaştı. İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği poz çok konuşuldu.
En son 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan oyuncu Hande Soral, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Oyuncu, eşi İsmail Demirci ve annesinin bebek provası eğitimi aldıklarını belirtti.
Soral, sosyal medya hesabından annesi Sebahat Soral ve eşinin oyuncak bebekle verdikleri pozları yayınladı.
İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İsmail Demirci için "Bebek eline yakıştı" gibi yorumlar yapıldı.
'BABY SHOWER HATIRASI'
Öte yandan Hande Soral geçtiğimiz haftalarda, Ali için baby shower partisi düzenledi.
Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırladı.
Kardeşleri Bedirhan Soral, Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, anne babası Sebahat-Hamdi Soral oyuncu arkadaşları Şiva-Toygan Avanoğlu bu özel günde Hande Soral'ın yanındaydı.
Davetliler Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar.
Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu olna kız kardeşi Bensu Soral da partiden bu pozu paylaştı.